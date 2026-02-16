«Поляки – большие забияки»: ядерщик объяснил, почему Польша говорит о ядерном оружии

Заявление президента Польши Кароля Навроцкого о ядерном оружии вписывается в антироссийскую риторику Варшавы. У страны нет возможностей для его создания , Варшава также вряд ли получит это оружие от Франции или Великобритании из-за беспрецедентности такого шага. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

«Не знаю, кто из стран передаст подобные технологии, допустим, той же Польше. У них очень прекрасные отношения с Великобританией, с Францией и с той же Америкой. Но пойдут ли эти страны на то, чтобы передать ядерные взрывные технологии Польше? Не знаю, не уверен в этом плане, кто на себя вот возьмет подобную инициативу. И передать... Таких случаев в мировой практике нет», — подчеркнул он.

Как отметил Кузнецов, у Польши нет соответствующих научно-технических и военных возможностей для обладания ядерным оружием, поскольку в этой сфере необходимо готовить персонал, а также «где-то размещать» само ядерное оружие. Кроме того, в Польше нет нужных для создания ядерного оружия заводов, указал собеседник.

«У них нет инфраструктуры под это абсолютно никакой, ведь главная инфраструктура, когда страны обзаводятся ядерной этой технологией, это вопросы, связанные с выделением ядерно делящихся материалов, плутония. Или иметь надо заводы по обогащению Урана-235, а у них ни того, ни другого просто нет», — напомнил физик.

По словам Кузнецова, президент Польши заговорил об обладании страной ядерным оружием из-за продолжающегося ухудшения отношений между Москвой и Варшавой. Он напомнил, что для Польши Россия – это «враг номер один». Соответствующие заявления, отметил собеседник, скорее говорят о характере поляков, поскольку «поляки – большие забияки».

Польша сама не сможет создать ядерное оружие, однако не исключен вариант развития событий, при котором Франция или Великобритания все же могут передать его Варшаве. Для этого, считает Кузнецов, нужна санкция со стороны США.

«Без санкции Соединенных Штатов ни Франция, ни Великобритания свое ядерное оружие никогда не передадут. Вот если санкции будут соответствующие, то да, они примут подобное решение», — отметил физик.

До этого Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ядерного арсенала — это тот путь, которым должна следовать Польша, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее в Прибалтике заговорили о ядерном сдерживании.