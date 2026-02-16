Размер шрифта
РИА Новости узнало новые детали о переговорах РФ, США и Украины в Женеве

РИА Новости: на переговорах в Женеве могут затронуть Запорожскую АЭС
Emma Farge/Reuters

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве может быть затронута тема Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Не исключено, что тема ЗАЭС будет затрагиваться. Ее принадлежность России вне сомнения», — сказал собеседник агентства.

Третий раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. В них примут участие делегации США, России и Украины. Российскую переговорную группу возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как стало известно РИА Новости, переговоры не будут проходить в штаб-квартире ООН в Женеве. Роль Швейцарии в этой встрече заключается исключительно в обеспечении доступа и безопасности делегаций. На переговорах планируется обсудить ключевые темы урегулирования конфликта на Украине, включая военные, политические и гуманитарные.

До этого ТАСС со ссылкой на западный источник сообщил, что на переговорах в Женеве стороны в том числе обсудят энергетическое перемирие между РФ и Украиной.

Ранее в МИД РФ заявили об отсутствии реакции от Киева на ряд предложений Москвы.
 
