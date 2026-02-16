Лукашенко сообщил, когда состоится заседание госсовета Союзного государства

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) России и Белоруссии пройдет 26 февраля. Об этом сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТа.

«Известно, 26 (февраля) по согласованию с президентом России. В последний раз мы обсуждали этот вопрос, это был основной вопрос телефонного нашего разговора», — сказал он.

На встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым Лукашенко также заявил, что не существует той силы, которая была бы способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга.

До этого посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Россия и Белоруссия готовы жестко и решительно ответить в случае агрессивных действий со стороны европейских стран в отношении Союзного государства.

Он напомнил, что с 2024 года на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие, а в последнее время там также появились российские ракетные комплексы «Орешник».

Ранее в МИД заявили об угрозах Союзному государству.