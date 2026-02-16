Размер шрифта
В МЧС назвали число погибших за неделю из-за схода снега с крыш

МЧС: за неделю девять человек погибли и 15 пострадали из-за схода снега с крыш
Девять человек стали жертвами падения снега и льда с крыш в России за неделю, в общей сложности число пострадавших составило 24. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным спасателей, в 25 регионах произошло более 60 происшествий, связанных со сходом снега и падением льда с кровель зданий.

Например, в Пермском крае ребенок получил перелом ноги и позвоночника из-за рухнувшего с крыши снега. Инцидент произошел на Школьной улице в городе Чусовой, когда несовершеннолетний проходил мимо здания.

В беседе с журналистами представитель управляющей компании, обслуживающей дом, заявила, что их специалисты не обязаны полностью очищать крышу от снега. Она добавила, что объект является аварийным.

А в подмосковной Ивантеевке кусок льда сорвался с крыши магазина и попал в голову девушке, которая подходила к дверям торговой точки. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара пострадавшая лежит на снегу и не двигается.

Ранее ледяная глыба рухнула на мать с ребенком в Нижнем Новгороде.
 
