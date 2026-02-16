Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Полиция остановила бездомного мужчину, получающего пособия, за рулем Ferrari

OC: во Франции полиция поймала бездомного мужчину за рулем Ferrari Portofino
Ferrari

Французская полиция остановила бездомного мужчину, получающего пособия, за рулем спорткара Ferrari, пишет Oddity Central.

Во Франции, в регионе Воклюз, сотрудники дорожной полиции остановили водителя ярко-красного Ferrari Portofino, двигавшегося со скоростью почти 250 км/ч. Во время проверки выяснилось, что мужчина официально числится безработным, не имеет задекларированного имущества и прописки и на протяжении нескольких лет получает социальные пособия.

По данным правоохранительных органов, стоимость автомобиля составляет около €200 тысяч. На допросе водитель заявил, что машина принадлежит его матери. Однако проверка регистрационных данных показала, что спорткар оформлен на риэлторскую компанию, которой управляют сам подозреваемый, его мать, а также двое братьев и сестер.

Дальнейшее расследование выявило возможную масштабную схему мошенничества с социальными выплатами и уклонения от уплаты налогов. Следствие установило, что семья вела роскошный образ жизни, совершала дорогостоящие покупки и путешествовала, при этом официально декларируя отсутствие доходов и получая финансовую поддержку от французского семейного фонда. Доходы от операций с недвижимостью и других видов деятельности, по версии следствия, не отражались в налоговой отчетности.

По предварительным оценкам, незаконно полученные социальные выплаты составили не менее €1,8 млн. Кроме того, следователи выявили свыше €1,6 млн евро незадекларированных доходов.

После серии обысков в нескольких локациях члены семьи были задержаны. В ближайшее время они предстанут перед судом в Драгиньяне по обвинениям в недекларированной трудовой деятельности, отмывании денежных средств при отягчающих обстоятельствах, злоупотреблении активами компании и мошенничестве.

Ранее просивший милостыню мужчина оказался владельцем нескольких бизнесов, домов и машин.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!