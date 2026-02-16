Полиция остановила бездомного мужчину, получающего пособия, за рулем Ferrari

Французская полиция остановила бездомного мужчину, получающего пособия, за рулем спорткара Ferrari, пишет Oddity Central.

Во Франции, в регионе Воклюз, сотрудники дорожной полиции остановили водителя ярко-красного Ferrari Portofino, двигавшегося со скоростью почти 250 км/ч. Во время проверки выяснилось, что мужчина официально числится безработным, не имеет задекларированного имущества и прописки и на протяжении нескольких лет получает социальные пособия.

По данным правоохранительных органов, стоимость автомобиля составляет около €200 тысяч. На допросе водитель заявил, что машина принадлежит его матери. Однако проверка регистрационных данных показала, что спорткар оформлен на риэлторскую компанию, которой управляют сам подозреваемый, его мать, а также двое братьев и сестер.

Дальнейшее расследование выявило возможную масштабную схему мошенничества с социальными выплатами и уклонения от уплаты налогов. Следствие установило, что семья вела роскошный образ жизни, совершала дорогостоящие покупки и путешествовала, при этом официально декларируя отсутствие доходов и получая финансовую поддержку от французского семейного фонда. Доходы от операций с недвижимостью и других видов деятельности, по версии следствия, не отражались в налоговой отчетности.

По предварительным оценкам, незаконно полученные социальные выплаты составили не менее €1,8 млн. Кроме того, следователи выявили свыше €1,6 млн евро незадекларированных доходов.

После серии обысков в нескольких локациях члены семьи были задержаны. В ближайшее время они предстанут перед судом в Драгиньяне по обвинениям в недекларированной трудовой деятельности, отмывании денежных средств при отягчающих обстоятельствах, злоупотреблении активами компании и мошенничестве.

