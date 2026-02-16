Стало известно, примет ли ООН участие в переговорах по Украине в Женеве

РИА Новости: ООН не будет принимать участие в переговорах по Украине в Женеве

Организация Объединенных Наций (ООН) не примет участие в переговорах по Украине в швейцарской Женеве. Об этом рассказал РИА Новости источник во всемирной организации.

«Эти переговоры будут проходить не в ООН, а вне стен штаб-квартиры организации. ООН не будет принимать в них участие», — уточнил источник.

Третий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — Соединенных Штатов, России и Украины. При этом Швейцария не будет принимать участие в мероприятии. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда трехсторонних переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее Лавров прокомментировал ход переговоров по Украине.