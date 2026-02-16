Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Наука

Назван возраст, в котором снижает выработка сперматозоидов у мужчин

Conversation: выработка сперматозоидов у мужчин снижается уже после 20 лет
Shutterstock

Количество сперматозоидов в эякуляте начинает постепенно снижаться уже после 20 лет, а к 55 годам его средние показатели нередко приближаются к порогу бесплодия. Об этом изданию The Conversation рассказала доктор биомедицинских наук Тереза Ларкин, доцент кафедры анатомии и физиологии Университета Вуллонгонга.

По словам специалиста, важна не только численность сперматозоидов, но и их качество. Для успешного зачатия клетки должны быть живыми, подвижными и иметь правильную форму. Кроме того, существенную роль играет объем семенной жидкости, обеспечивающей питание и транспорт половых клеток.

«Уже примерно с 30 лет снижается доля подвижных сперматозоидов нормальной формы и уменьшается объем эякулята, а после 35 лет эти изменения становятся более выраженными. Исследования с участием более двух тысяч пар показали, что мужчинам старше 45 лет в среднем требуется в пять раз больше времени для зачатия по сравнению с мужчинами моложе 25 лет», — отмечает Ларкин.

Эксперт добавила, что с возрастом в половых клетках накапливаются генетические повреждения. Стволовые клетки, из которых формируются сперматозоиды, за жизнь мужчины делятся сотни раз, и при каждом делении возрастает риск ошибок в ДНК. Это может привести к остановке развития эмбриона или выкидышу.

«По данным исследований, в случае зачатия от мужчины старше 40 лет, вероятность потери беременности примерно на 30% выше по сравнению с парами, в которых возраст партнера не превышает 29 лет. После 30-40 лет также увеличивается частота хромосомных аномалий, способных вызывать врожденные нарушения, включая синдром Дауна и синдром Клайнфельтера», — уточнила ученая.

Ларкин напомнила, что на мужскую фертильность влияют и внешние факторы. Окислительный стресс — избыток вредных соединений при недостатке антиоксидантов — повреждает ДНК сперматозоидов. Его усиливают загрязнение воздуха, тяжелые металлы, пестициды, а также курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и малоподвижный образ жизни. Среди медицинских причин бесплодия распространено варикоцеле — расширение вен яичек, которое поддается лечению.

Ранее были названы факторы, которые влияют на объем спермы у мужчин.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!