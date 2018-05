В МИДе Литвы возмутились советской символикой на спортивной одежде

В Министерстве иностранных дел Литвы выразили недоумение наличием советской символики на спортивной одежде бренда Adidas. Недовольство выражено в твиттере МИДа.

«Все еще встречаются те, кто болен «имперской ностальгией». Довольно удивительно, что среди них [немецкая компания] @adidas», — сообщается в твиттере литовского МИДа.

Ранее стало известно, что в Литве телекомпанию оштрафовали за трансляцию российского телеканала. Сообщалось, что комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение взыскать €150 тысяч в качестве штрафа с литовской компании Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала «РТР Планета».

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS