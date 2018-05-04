Украина сократила импорт газа из ЕС более чем в два раза

Украина сократила импорт газа по реверсу из ЕС в период с января по апрель 2018 года более чем вдвое, до 2,2 млрд кубометров. Об этом сообщает сообщает RNS со ссылкой на данные «Укртрансгаза».

«За январь—апрель текущего года поступления природного газа из стран ЕС составил 2,2 млрд кубометров, что на 2,6 млрд кубометров, или на 54,2% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года», — заявили в компании.

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В компании пояснили, что снижение импорта газа достаточными запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины.

«С начала 2018 импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так произошло благодаря значительному запасу газа в ПХГ, созданному до начала сезона отбора», — рассказала в «Укртрансгазе».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» ожидает полного прекращения транзита газа через Украину в 2020 году.