Банк России купил на рынке для Минфина валюту на 18,5 млрд рублей

Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 3 мая составил 18,5 млрд руб. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

Центробанк использует для указанный операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.

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ЦБ возобновил 17 апреля покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, связанного с волатильностью на рынке.

По словам замглавы департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин, ЦБ будет покупать валюту для Минфина и при устойчиво ослабившемся рубле.