Порошенко анонсировал новые санкции против России

Украина решила ввести аналогичные США санкции против российских предпринимателей и продлить ранее введенные Киевом санкции, передает РИА «Новости» заявление президента Петра Порошенко.

«Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки… Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — России в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма», — заявил он.

Реклама

Отмечается, что СНБО Украины под председательством президента Порошенко в среду «рассмотрел решение о введении санкций против России, а также вопрос продолжения санкций, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма, санкций, которые были связаны с агрессией Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.