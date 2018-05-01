США отложили введение пошлин на металлы для своих союзников

Власти Соединенных Штатов отложили до 1 июня принятие решения о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий для стран-союзников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, президент США Дональд Трамп отложил принятие решения по пошлинам для Европейского союза, Канады и Мексики. Отмечается, что с Австралией, Аргентиной и Бразилией уже достигнуто принципиальное соглашение.

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Ранее стало известно, что Трамп пока не определился с введением ввозных пошлин на металлы.

Ранее власти США объявили о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Это решение было подвергнуту критике в разных странах мира, в особенности в Китае. Власти КНР пообещали, что подготовят ответные меры в случае введения пошлин.