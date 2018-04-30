Walmart договорился о слиянии сети Asda с Sainsbury's

Руководство компании Walmart договорилось о слиянии британской торговой сети Asda с ритейлером Sainsbury's, передает Reuters.

Генеральный директор ритейлера Sainsbury's Майк Коуп заявил, что представители антимонопольных структур могут попросить закрыть ряд магазинов сети, чтобы разрешить сделку по слиянию.

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«Даже если нам придется избавиться от магазинов, они будут проданы как торговые единицы», — отметил Коуп.

Он также выразил уверенность в том, что это слияние станет «хорошими новостями» для покупателей.

Речь идет о сделке на сумму в $10,1, ожидается, что в объединенной сети Walmart будет принадлежать 42%, а сама она станет самой крупной на британском рынке (ее доля оценивается в 30%). На данный момент крупнейшая доля на рынке принадлежит Tesco.