НОВАТЭК назвал примерный срок запуска третьей линии «Ямал СПГ»

Руководитель и совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон заявил, что компания планирует запустить третью технологическую линию завода «Ямал СПГ» в декабре 2018 — январе 2019 года, передает РИА «Новости».

«Касательно «Ямал СПГ», мы сегодня рассказывали нашим японским партнерам, что вторая линия уже находится в пусконаладочных работах, и мы планируем ее запуск где-то в сентябре. И третья линия будет [запущена] где-то в декабре-январе месяце. Пусконаладочные работы начнутся в конце года», — сказал Михельсон.

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Также он уточнил, что общая производительность завода должна превысить проектную, однако он не может в данный момент назвать точную цифру.

«По конечной производительности, я сейчас не могу сказать. Только с уверенностью могу сказать, что те 5,5 млн т проектных, они будут выше. Опыт эксплуатации в зимний период показал значительно выше значение. Сейчас посмотрим, как она будет работать при положительных температурах, и уже будем представлять, какая окончательно будет производительность. Но 16,5 млн т с трех линий будет явно превышена», — отметил Михельсон.

Ранее в НОВАТЭК рассказали, когда будет запущена вторая очередь «Ямала СПГ».