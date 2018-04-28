CNBC: Трамп намерен продлить отсрочку по введению пошлин на сталь и алюминий

Администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку на введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

«Сроки продления могут различаться для каждой страны в зависимости от достигнутого в переговорах прогресса по этому и другим торговым вопросам», — сказал источник.

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Он пояснил, что отсрочка может быть продлена для Канады и Мексики. В свою очередь ситуация с Бразилией, Австралией и Аргентиной еще не ясна.

Уточняется, что для Южной Кореи эти пошлины будут отменены на постоянной основе, поскольку страна согласилась на квоты в рамках нового торгового соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил о неприемлемых торговых барьерах Евросоюза.