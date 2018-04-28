Минсельхоз согласовал выдачу субсидий РЖД на 1,7 млрд рублей

Министерство сельского хозяйства согласовало выдачу субсидий РЖД на 1,7 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По итогам заседания комиссии по рассмотрению документов грузоотправителей было согласовано к перевозке по льготному тарифу порядка 1,79 млн тонн зерна на общую сумму субсидий 1,7 млрд руб. (25 965 вагонов) из следующих субъектов России», — заявили в министерстве.

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Уточняется, что РЖД подали 878 заявок на льготные перевозки зерна.

Ранее глава Минсельхоза России Александр Ткачев сообщил, что субсидирование полной провозной платы для железнодорожных перевозок зерна может потребовать 2,5-3 млрд руб.