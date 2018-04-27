РУСАЛ назвал вымыслом информацию «источников» Reuters и Bloomberg

Пресс-служба РУСАЛа выступила вечером в четверг с заявлением в связи с публикацией агентствами Reuters и Bloomberg ряда материалов о компании.

«Подобные статьи, базирующиеся на дилетантских комментариях анонимных источников и сведениях, не имеющих общего с действительностью, наносят ущерб деловой репутации компании», — отмечается в сообщении.

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«Вымысел подобных «источников» создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — подчеркивает пресс-служба РУСАЛа.

РУСАЛ сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации, отмечается в заявлении.