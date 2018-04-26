Песков: позиция Великобритании по офшорам от лукавого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, что Россия, соответствующие органы в России в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу», — сказал Песков.

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Он также отметил, Великобритания занимают весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов.

«С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в Британии готовятся раскрыть имена россиян, хранящих активы в офшорах.