ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал изменять базовую ставку и сохранил ее на нулевом уровне. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%.

Ставка по депозитам осталась на уровне -0,4%.

Ранее сообщалось, что статистическая служба Евросоюза назвала членов ЕС с самым большим государственным долгом.

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Как стало известно, самый высокий уровень госдолга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).

Самые лучшие показатели продемонстрировали Эстония (9%), Люксембург (23%), Болгария (25,4%), Чехия (34,6%) и Румыния (35%).