В АСВ сообщили, когда начнутся выплаты вкладчикам лишившихся лицензий двух банков

Страховые выплаты вкладчикам московского банка «Новый кредитный союз» и махачкалинского банка «Эльбин» начнутся не позднее 10 мая 2018 года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Выплаты начнутся не позднее 10 мая 2018 года. До указанной даты Агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения», — заявили в АСВ.

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Также стало известно, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 3 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и у московского банка «Новый кредитный союз».

По величине активов банк «Эльбин» на 1 апреля занимал 483-е место в банковской системе России, а банк «Новый кредитный союз» — 437-е место.