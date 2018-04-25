Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 17 по 23 апреля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на сахар-песок выросли на 1,5%, пшено — на 0,5%, баранину, рис, чай, водку, соль, печенье и карамель — на 0,2-0,3%.

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Вместе с тем куриные яйца и гречневая крупа подешевели на 0,8%, мороженая рыба — на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%: белокочанная капуста подорожала на 2,8%, морковь — 2,0%, картофель, помидоры и яблоки — 0,6-1,0%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, а на дизельное топливо – на 0,5%.

Ранее сообщалось, что овощи «борщевого набора» в России подорожали более чем на 15%.