Генсек СЕ рассказал, сколько Совет продержится без денег России

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что без денег Турции и России Совет продержится максимум до конца 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Можем справится до конца следующего года. По наступлении этого срока могу заверить вас, что я буду принимать меры», — сказал Ягланд.

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Он также подчеркнул, что не останется на своем месте, если не станет принимать какие-либо меры.

Ранее Ягланд допустил принятие СЕ антироссийских мер из-за невыплаты Россией взноса в бюджет.

Также сообщалось, что в ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета из-за решения России‍ по взносам.