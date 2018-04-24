МИД: Россия не боится санкций G7

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не боится антироссийских санкций со стороны «большой семерки» (G7), передает РИА «Новости».

«Каждый раз, когда они (страны G7. – Газета.Ru) что-то такое высокомерное формулируют в своих заявлениях, текстовках, мы будем им напоминать о том, что они разрушают систему, в которой призывают других, чтобы они функционировали», — сказал Рябков.

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Он назвал это новым стандартом «группы семи», с которым Россия будет бороться.

«Санкций мы не боимся. Мы ответим в должный момент и нужным образом», — подчеркнул Рябков.

Ранее сообщалось, что Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на российской территории.