Финляндия перестанет раздавать деньги гражданам

Власти Финляндии откажутся от эксперимента по введению в стране для граждан безусловного базового дохода. Об этом пишет The Guardian.

Как стало известно, выплаты будут прекращены в 2019 году.

Уточняется, что с января 2017 года власти Финляндии стали выплачивать безработным гражданам страны в возрасте от 25 до 58 лет по €560 ежемесячно.

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Целью эксперимента являлось оказание помощи трудоустройства для безработных, а также повышение мобильности рынка труда.

В прошлом году сообщалось, что в Финляндии компания Fazer начнет продажу хлеба, изготовленного с использованием насекомых.