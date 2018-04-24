СМИ: ЦБ дал положительный прогноз по экономическому росту России

Банк России спрогнозировал, что во II и III кварталах 2018 года российская экономика будет расти по 0,4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы регулятора.

Ранее прогноз составлял 0,4%-0,5% на II квартал и около 0,4% на III квартал. В обзоре ЦБ говорится, что колебания в краткосрочной статистике, связанные с новыми санкциями и ослаблением курса рубля, не станут препятствием для устойчивого роста российской экономики.

Ранее в ФАС заявили, что доля инвестиций в ВВП России составляет около 17%. Также ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития представить план по ускорению роста инвестиций.