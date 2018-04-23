Цена на нефть Brent превысила $75

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $75 впервые за 3,5 года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Июньские фьючерсы на Brent за сутки подорожали на 1,3% — до $75,02.

Цена барреля WTI также возросла — до $68,95.

На прошлой неделе Brent преодолел отметку в $74, WTI — $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.

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Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

Генсек организации, отвечая Трампу, отметил, что у ОПЕК нет никакой цели по ценам на нефть.