ЦБ ожидает резкий рост зарплат бюджетников

Зарплаты бюджетников за текущий год вырастут на 13–15%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Банка России.

Отмечается, что такой рост превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза.

Как стало известно, рост зарплат в основном будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения «майских указов» президента.

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Эксперты уточнили, что зарплаты вырастут не только в бюджетном секторе. Коммерческие организации также намерены увеличить материальное вознаграждение своим сотрудникам. Специалисты утверждают, что это будет связано с дефицитом кадров и ростом конкуренции за квалифицированных работников.

Ранее в ЦБ сообщили, что рост номинальных зарплат в России в текущем году может превысить 10%.