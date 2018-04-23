«Ъ»: в России закроются магазины Quelle и Otto

Немецкая Otto Group закрывает в России онлайн магазины одежды и обуви Quelle и Otto. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера, это делается «в соответствии с глобальной стратегией Otto Group».

«Otto Group сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран, не исключая, что в среднесрочной перспективе площадка может выйти на международный уровень. Маркетплейсы в других странах закрываются», — сообщает издание.

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Уточняется, что компания не уходит из России полностью и планирует развивать другие проекты, включая Bonprix, а также логистические и маркетинговые сервисы для таких брендов, как Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer.

Чистая прибыль от всех бизнесов в России, по собственным данным компании, составила €259 млн.