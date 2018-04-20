Фондовый рынок США открылся падением

Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones опустился на 0,28% и составил 24 596,29 пункта.

Индекс S&P 500 просел на 0,29%, до 2685,29 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,47% и составил 7204,38 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 24,98 коп., до 75,65 руб., курс доллара вырос на 46,39 коп., до 61,32 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 36,76 коп., составив 67,77 руб.

Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,02% и составил 2231 пункта.

Индекс РТС понизился на 0,3%, до 1149 пункта.

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