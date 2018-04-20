В посольстве США прокомментировали ситуацию с визами для экипажей «Аэрофлота»

Пресс-секретарь Посольства США в Москве Андреа Калан заявила корреспонденту «Газеты.Ru», что информация о визовых ограничениях для членов экипажей «Аэрофлота» не соответствует действительности.

«Утверждения о том, что члены экипажей компании «Аэрофлот» якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны. Мы регулярно резервируем временные интервалы для проведения собеседований членов экипажей воздушных судов во всех генеральных консульствах США в России. И довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным. Члены экипажей воздушных судов могут использовать эти специально выделенные временные интервалы или же обращаться за визой в наши посольства и консульства в других странах мира», — сказала Калан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США преднамеренно создают сложности в выдаче виз пилотам из России.