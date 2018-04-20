Трамп: цены на нефть искусственно завышены

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть искусственно завышены.

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море. Цены на нефть искусственно завышены! Нет ничего хорошего в этом и это не может быть приемлемо!», — написал Трамп в своем твиттере.

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Мировые цены на нефть снижаются после обновления рекордов с 2014 года.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до $73,59 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,31%, до $68,08 за баррель. На этой неделе Brent преодолел отметку в $74, WTI — $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.