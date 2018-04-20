Официальный курс евро вырос на 25 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 24,98 коп., до 75,65 руб., курс доллара вырос на 46,39 коп., до 61,32 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 36,76 коп., составив 67,77 руб.

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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,02% и составил 2231 пункта.

Индекс РТС понизился на 0,3%, до 1149 пункта.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Мировые цены на нефть снижаются после обновления рекордов с 2014 года, ожидается встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до $73,59 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,31%, до $68,08 за баррель. На этой неделе Brent преодолел отметку в $74, WTI — $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.