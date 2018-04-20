Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 19 коп. и составил 61,08 руб.

Курс евро вырос на 20 коп., до 75,4 руб.

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Мировые цены на нефть снижаются после обновления рекордов с 2014 года, ожидается встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до $73,59 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,31%, до $68,08 за баррель. На этой неделе Brent преодолел отметку в $74, WTI — $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.