Департамент ЦБ: рост номинальных зарплат в России может превысить 10%

Рост номинальных зарплат в России в текущем году может превысить 10%. Об этом сообщается в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«Рост номинальных зарплат может превысить 10% по итогам 2018 года», — заявили в департаменте.

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Эксперты отметили, что такой рост зарплат создает предпосылки для ускорения инфляции.

«Инфляционные риски со стороны рынка труда продолжают оставаться высокими, хотя пока и не реализуются. Резкое сокращение уровня безработицы может поддержать набранные темпы роста зарплат в частном секторе. В целом в этом году рост номинальных заработных плат может превысить 10%, способствуя росту реальных располагаемых доходов населения», — рассказали в ЦБ.

Ранее сообщалось, что суммарная задолженность по зарплате в России за март выросла на 65 млн руб. (2,3%) и на 1 апреля составила 2,86 млрд руб.