Глава ПФР рассказал, какие вопросы предстоит проработать новому кабмину
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что одна из главных задач нового правительства России является проработка повышения пенсий гражданам. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вопросы дальнейшего совершенствования пенсионной системы: и пенсионный возраст, и индексация работающим-неработающим, но самое главное, как повысить пенсии, ведь президент же сказал, что индексация должна быть выше инфляции — это вопросы, которые будут в фокусе внимания нового правительства», — сказал Дроздов.
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Он также отметил, что вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам не закрыт.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что решения по изменению налоговых ставок будет принимать новое правительство.