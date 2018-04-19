В Госдуме поддерживают создание криптовалютного офшора в Крыму

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума поддерживает создание в Крыму криптовалютного офшора. Об этом сообщает RNS.

«Да, криптовалютный офшор в Крыму — это хорошая идея. Здесь для этого есть все условия. К тому же, местные компании нуждаются в инвестициях, и привлечение их через токены — это хороший вариант», — сказал Аксаков.

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Ранее депутат сообщил, что национальная криптовалюта в России должна быть обеспечена каким-либо ликвидным активом.

Он также добавил, что не стоит ждать появление национальной криптовалюты в ближайшие два года.

Как стало известно, правительство может обложить налогом прибыль от сделок с криптовалютами.