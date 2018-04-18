Медведев уволил замглаву Росавиации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росавиации Михаила Буланова, отвечавшего за поддержание летной годности воздушных судов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

«Освободить Буланова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что вице-премьер правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил об увольнении двух заместителей руководителя Росавиации, ответственных за растрату более половины средств, выделенных на аэропорты на Дальнем Востоке.