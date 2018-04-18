Доходы Набиуллиной увеличились на четверть

В 2017 году глава Банка России Эльвира Набиуллина заработала на 25% больше чем годом ранее — 33,8 млн руб. Об этом сообщается в данных декларации ее супруга, депутата Московской городской думы Ярослава Кузьминова.

Как стало известно, в 2016 году доход Набиуллиной приравнивался к 26,94 млн руб.

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Уточняется, что в собственности Набиуллиной находится квартира площадью 112,2 кв.м. и 1/3 доля еще в одной квартире площадью 70,6 кв.м. Помимо этого глава Центробанка владеет автомобилем марки Jaguar S-Type.

В свою очередь супруг Набиуллино заработал в 2017 году 29,9 млн руб.

Ранее был назван самый «бедный» министр в России в 2017 году.