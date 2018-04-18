Минпромторг рассказал о варианте поддержки компаний из санкционного списка США
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике и по автомобилям», — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.
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По словам министра, компания «Русал» обращалась в Минпромторг с предложением поддержать алюминиевую отрасль.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что российские власти окажут помощь компаниям, попавшим под санкции США.
Он также подчеркнул, что властям и бизнесу России нужно сообща находить ответы на новые санкции США.