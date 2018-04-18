Белый дом заверил посольство России, что новых санкций пока не будет

Посольство России в США получило уведомление от администрации американского президента Дональда Трампа, что Вашингтон пока не будет вводить новые санкции против Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

«Я подтверждаю, что посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет», — сказал источник в министерстве.

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Ранее СМИ узнали, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.

Осведомленный источник указывал, что возможность введения новых санкций серьезно рассматривается, однако Трамп не давал указания на такой шаг. Стратегия американского президента предполагает сдерживание санкций до «провоцирующего» шага России.