ЦБ: вклады россиян в банках выросли за март

Вклады населения в банках России за март текущего года выросли 0,7%, до 26,1 трлн руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Вклады населения в марте выросли на 0,7%, до 26,1 трлн руб», — заявили в ЦБ.

Уточняется, что за три месяца вклады населения выросли на 0,5%.

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Также стало известно, что российские банки в марте увеличили кредитование населения на 1,6%, до 12,6 трлн руб, компаний — на 0,8%, до 30,6 трлн руб.

«При этом портфель корпоративных кредитов (30,6 трлн руб) вырос на 0,8%. Прирост розничного портфеля в марте составил 1,6%, его объем достиг 12,6 трлн руб», — отметил регулятор.

Ранее сообщалось, что Центробанк обсуждает новые меры по ограничения выдачи валютных кредитов.