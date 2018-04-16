Дворкович назвал рост курса доллара до 64 рублей не критичным

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что рост курса доллара до 62-64 руб. не критичен. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Повышение курса с 58-59 руб. до 62-64 не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза», — сказал Дворкович.

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Он также добавил, что постепенно приходит равновесие спроса и предложения.

«Потому что все знают, что не следует ожидать дальнейших резких скачков, все происходит достаточно плавно», — добавил Дворкович.

Ранее заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что Центробанк считает стабильной ситуацию на российском валютном рынке.