Порошенко сдал позиции в рейтинге богатейших украинцев

Президент Украины Петр Порошенко спустился на одну строчку в ежегодном рейтинге ста самых богатых украинцев, который опубликовал журнал «Фокус».

Сообщается, что капитал главы государства за год уменьшился с $589 до $542 млн, из-за чего он спустился с десятой на одиннадцатую строчку списка.

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В тройку богатейших украинцев вошли: бизнесмен Ринат Ахметов, чье состояние оценивается в $3,1 млрд, а также совладельцы группы «Приват» Игорь Коломойский ($1,6 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,5 млрд).

Замыкают пятерку владелец EastOne Виктор Пинчук ($1,4 млрд) и владелец группы компаний Ferrexpo Константин Жеваго с состоянием в $1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что доходы президента России Владимира Путина в 2017 году выросли в два раза.