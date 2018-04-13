Дворкович пообещал поддержать металлургию после введения санкций

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что российское руководство сделает все возможное для того, чтобы обеспечить рост металлургического производства, вплоть до введения ответных ограничений на импорт из стран, которые ввели санкции, передает РИА «Новости».

«Конечно, будем делать все, чтобы внутреннее производство не сократилось, а выросло. Будем в том числе для этого применять отдельные ограничительные меры в отношении тех стран, которые ввели против нас санкции, чтобы уменьшить поставки от них, если они нам не нужны, если у нас есть свои мощности. (Будем) наращивать производство на своих мощностях, естественно», — сказал Дворкович.

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Он также рассказал, что в настоящий момент идет работа по данному направлению.

Ранее сообщалось, что глава Минстроя Михаил Мень не увидел рисков для строительной отрасли России от введения контрсанкций.