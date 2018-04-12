Sulzer вышла из-под санкций США после передачи акций от «Реновы»

Завершилась сделка по передаче «Реновой» швейцарскому концерну Sulzer право собственности на 5 млн его акций. Об этом говорится в сообщении компании.

Уточняется, что «Ренове» принадлежит 48,83% акций Sulzer против 63,42% до сделки.

Как стало известно, Sulzer теперь владеет 15,24% собственных акций.

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«Sulzer подтверждает, что больше не является заблокированной стороной или объектом санкций в соответствии с законодательством США. Теперь компания может возобновить нормальную деятельность на мировом рынке», — заявили в концерне.

Ранее сообщалось, что Sulzer договорилась с «Реновой» Виктора Вексельберга о выкупе 5 млн своих акций.

США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.