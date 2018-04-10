Биржа металлов Лондона временно ограничит торговлю металлом «Русала»

Лондонская биржа металлов (LME) вводит временное ограничение на торговлю металлами «Русала» в связи с санкциями США, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение биржи.

Ограничение будет действовать с 17 апреля и до тех пор, пока компании, владеющие металлами «Русала», не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.

Реклама

«С момента вступления в силу складская компания сможет получать металлы «Русала»… только после получения подтверждения от LME в том, что вышеупомянутые условия (относительно санкций — ред.) выполнены», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России ничего не делается под давлением.