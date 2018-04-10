Песков о санкциях: в России ничего не делается под давлением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России ничего не делается под давлением. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Под давлением ничего не делается в России. В России все делается в угоду собственным интересам, и будет дальше делаться, об этом неоднократно говорил президент России», — сказал Песков.

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Он также добавил, что в Кремле следят за экономической ситуацией.

Ранее сообщалось, что из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд.

Сообщается, что больше всех в понедельник потерял глава «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние сократилось на $2,28 млрд. Состояние основного владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга сократилось на $1,28 млрд. Глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов потерял $1,37 млрд.