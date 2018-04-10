Курс евро превысил 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс евро рос до уровня 76 рублей в мае 2016 года.

«Газеты.Ru» ведет онлайн-трансляцию изменения курсов валют.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

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Накануне курс евро превысил 75 рублей.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.