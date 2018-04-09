Песков: новые антироссийские санкции вопиющи с точки зрения законности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции США вопиющи с точки зрения законности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это новая история, конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что Песков не исключил встречу президента России Владимира Путина с бизнесменами из «черного списка» США.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.