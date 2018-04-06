Dow Jones потерял более 500 пунктов к закрытию торгов

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов потерял более 500 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

В ходе торгов индекс упал на 572,46 пункта, или 2,34% — до 23 932,76 пункта. При этом, по данным CNN040618stock-market-dow-jones-trade-war-china0413PMStory» target=«_blank»>CNN, максимальное падение за эти сутки составило 767 пунктов.

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Индексы S&P 500 и NASDAQ также показали снижение — на 2,19% и 2,28% соответственно.

Телеканал связывает такое падение с новыми заявлениями Дональда Трамп по Китаю. В частности, президент США поручил торговому представителю изучить возможность повышения пошлин на китайские товары до $100 млрд.